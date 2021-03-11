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Суд перенес рассмотрение иска Пригожина к Навальному на 21 апреля

Общество

В Черемушкинском суде Москвы состоялось заседание по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина к Алексею Навальному и Владимиру Милову о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Сторона истца ходатайствовала о приобщении к делу заключения лингвиста и документов, которые подтверждают положительную репутацию бизнесмена. Суд ходатайство удовлетворил. Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Также во время заседания суд попросил представителя Навального Алексея Молокоедова предоставить информацию о точном местонахождении блогера, поскольку ответчик не был надлежащим образом извещен о процессе. Молокоедов ответил, что не знает, где сейчас Навальный, и сообщил, что в московском СИЗО его нет.

Суд перенес рассмотрение иска Пригожина к Навальному и Милову на 21 апр. 409804.jpeg

В связи с этим обстоятельством суд решил перенести заседание на 21 апреля. К этому времени необходимо надлежащим образом оповестить Алексея Навального о деталях рассмотрения дела.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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