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В Общественной палате предложили регистрировать блогеров на акциях

Общество

В Общественной палате РФ предложили регистрировать блогеров, желающих освещать массовые акции. Идея исходит от первого зампреда ведомства по СМИ Александра Малькевича.

"Сейчас только вопрос в том, кто готов такую миссию на себя взвалить. Это проще делать Роскомнадзору, потому что у них база по зарегистрированным СМИ", — уточнил он для РИА "Новости". Таким образом, предлагается делегировать блогерам права и обязанности, аналогичные СМИ.

"Мы обязаны признать, что новые медиа — неотъемлемая часть новой жизни. И они нуждаются в регулировании. Но регулировании не запретительном, а в наделении их правами, а вместе с ними и обязанностями", — добавил Малькевич.

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Автор: Михаил Закурдаев, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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