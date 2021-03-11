В Общественной палате РФ предложили регистрировать блогеров, желающих освещать массовые акции. Идея исходит от первого зампреда ведомства по СМИ Александра Малькевича.

"Сейчас только вопрос в том, кто готов такую миссию на себя взвалить. Это проще делать Роскомнадзору, потому что у них база по зарегистрированным СМИ", — уточнил он для РИА "Новости". Таким образом, предлагается делегировать блогерам права и обязанности, аналогичные СМИ.

"Мы обязаны признать, что новые медиа — неотъемлемая часть новой жизни. И они нуждаются в регулировании. Но регулировании не запретительном, а в наделении их правами, а вместе с ними и обязанностями", — добавил Малькевич.