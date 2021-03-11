Захарова ответила на заявление Twitter о замедлении работы в РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию Twitter на замедление работы соцсети в России.

"Это в том же Twitter заявили, который пару месяцев назад заблокировал Президента США, или в другом? Надо бы им завести блокнот своих цифровых подвигов, а то складывается впечатление, что оперативной памяти на сервере не хватает", — отметила она.

В Twitter отметили, напомним, что "глубоко обеспокоены ростом попыток блокировать и тормозить общественный диалог в сети". Замедлить загрузку фото- и видеоконтента в соцсети, не трогая при этом текстовую часть, намерен Роскомнадзор после массовых случаев игнорирования Twitter призывов удалить незаконный в РФ контент.