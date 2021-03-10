За высадку детей-безбилетников предложили ввести ответственность

В Госдуму РФ внесен законопроект о штрафах за принудительную высадку детей-безбилетников из общественного транспорта.

Согласно нему, предлагается штрафовать за это водителя и кондуктора на 10 тысяч рублей, а содержащую их компанию-перевозчик — на 50 тысяч. Авторами документа является группа депутатов от фракции ЛДПР, передает РИА "Новости".

Парламентарии отмечают, что закон о запрете высадки детей без билетов и сопровождения взрослых уже принят, но ответственность за его нарушение не установлена.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснял, как указанный закон работает и почему он принят.