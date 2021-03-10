В Госдуму РФ внесен законопроект о штрафах за принудительную высадку детей-безбилетников из общественного транспорта.
Согласно нему, предлагается штрафовать за это водителя и кондуктора на 10 тысяч рублей, а содержащую их компанию-перевозчик — на 50 тысяч. Авторами документа является группа депутатов от фракции ЛДПР, передает РИА "Новости".
Парламентарии отмечают, что закон о запрете высадки детей без билетов и сопровождения взрослых уже принят, но ответственность за его нарушение не установлена.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснял, как указанный закон работает и почему он принят.
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