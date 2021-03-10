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В Twitter обеспокоены санкциями Роскомнадзора

Общество » Соцсети

В руководстве Twitter заявили об обеспокоенности замедлением работы этой социальной сети на российском пространстве, которое вводит Роскомнадзор.

"Мы остаемся привержены защите открытого интернета во всем мире и глубоко обеспокоены ростом попыток блокировать и тормозить общественный диалог в сети", — приводит цитату представителя компании Wall Street Journal.

Замедление работы Twitter будет организовано на всех мобильных устройствах и половине стационарных компьютеров в России. Как утверждают в РКН, замедление трафика будет касаться передачи фото- и видеоданных, а текстовую информацию не затронет.

Причиной санкций по отношению к соцсети стало нерегулярное удаление запрещенной в РФ информации в массовых масштабах.

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Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Наталия Красовская
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