В руководстве Twitter заявили об обеспокоенности замедлением работы этой социальной сети на российском пространстве, которое вводит Роскомнадзор.
"Мы остаемся привержены защите открытого интернета во всем мире и глубоко обеспокоены ростом попыток блокировать и тормозить общественный диалог в сети", — приводит цитату представителя компании Wall Street Journal.
Замедление работы Twitter будет организовано на всех мобильных устройствах и половине стационарных компьютеров в России. Как утверждают в РКН, замедление трафика будет касаться передачи фото- и видеоданных, а текстовую информацию не затронет.
Причиной санкций по отношению к соцсети стало нерегулярное удаление запрещенной в РФ информации в массовых масштабах.
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