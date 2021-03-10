Facebook анонсировал запуск облегчённой версии Instagram

Instagram Lite предназначена для использования при слабом интернет-соединении. При этом ключевые функции приложения будут сохранены, заявили в компании Facebook.

При разработке облегчённой версии мобильного приложения за основу взяли Facebook Lite, которое успешно функционирует уже несколько лет. Смартфону с операционной системой Android потребуется всего 2 Мб, чтобы загрузить приложение. Для сравнения, полноразмерная версия Instagram занимает в памяти устройства 30 Мб. Instagram Lite будет доступно более чем в 170 странах мира, сообщает Facebook.

"Наши команды создали эту облегчённую версию приложения для людей, у которых ограничены возможности подключения или тарифные планы, потому что наша основная задача — никого не оставить без внимания", — заявил директор по управлению продукцией в отделении Facebook в Тель-Авиве Цах Хадар.

Приложение сможет не только отправлять сообщения, но и проигрывать видео, отметили в компании. Instagram входит в число самых популярных в мире социальных сетей, количество её пользователей превышает один миллиард человек.