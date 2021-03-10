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Назван рост зарплат в IT сфере

Общество

В России, как и во всем мире, наблюдается острый дефицит разработчиков программного обеспечения. Причем, во всех направлениях этой сферы. Одна из причин — в нашей стране не так много мест, где можно обучиться этим профессиям.  Об этом "Правде.Ру" рассказала директор по персоналу компании "Первый ОФД" Елена Булкина.

Назван рост зарплат в IT сфере

"В связи с тем, что была объявлена стратегия на цифровизацию экономики  многие гиганты этой экономики имеют бюджет для привлечения к проектам таких специалистов. А их не так много. С декабря прошлого года и к настоящему моменту заработные платы специалистов IT — сферы выросли по самым скромным подсчетам на 25 — 30%. При этом в других профессиях такого роста заработной платы нет и в помине", — пояснила Елена Булкина.

Как один из самых ярких примеров заплатанного роста эксперт привела доход начинающего тестировщика.

"Еще в конце прошлого года таким специалистам предлагали от 30 тысяч рублей, теперь уровень его дохода начинается от 100 — 120 тысяч рублей на руки. И это не Москва, а например, Нижний Новгород", — пояснила она.

Также на сегодня востребованы специалисты в области продаж, логистики, строительства, системные и бизнес — аналитики.

"А вот в общепите дела обстоят не очень хорошо — он переживает не лучшие времена", — подвела итог Елена Булкина.

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Куратор: Наталия Красовская
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