Проблемы расстройства сна в период пандемии обсудят в горах Сочи

В реабилитации после коронавируса поможет сон. Специальная конференция "Пандемия COVID-19. Диагностика и лечение расстройств сна" пройдет 9 апреля в горах Сочи.

Представители сферы здравоохранения не только из разных городов нашей страны, но из Израиля и Соединенных Штатов обменяются опытом в высокогорном санатории Rosa Springs курорта "Роза Хутор". Мероприятие пройдет при участии:

Кубанского государственного медицинского университета,

Министерства здравоохранения Республики Адыгея,

администрации Сочи,

Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова,

Национального общества по сомнологии и медицине сна,

Федерального исследовательского центра "Южный научный центр Российской академии наук" из Ростова-на-Дону.

Цель конференции — повышение информированности широкой общественности и врачей в области применения клинической сомнологии в условиях современной курортологии. Участники мероприятия обсудят проблемы расстройства сна в период коронавирисной инфекции, важность гормона сна — мелатонина — в профилактике и терапии СOVID-19, опыт внедрения современных технологий в области сомнологии и многое другое.

"Правильный сон играет огромную роль в реабилитации после Covid-19. Именно во сне в организме проходят все восстановительные процессы. Уже полгода в нашем медицинском центре действуют программы, направленные на реабилитацию после короновируса. Они включают в себя уникальные методики, в том числе ингаляции ксеноном и гелием. Мы также проводим обследование качества сна. Для восстановления падения сатурации и насыщения крови кислородом используется специальный аппарат СИПАП", — рассказал главный врач Medical Spa отель Rosa Springs 4* Владислав Давыдов.

Особое внимание на конференции будет уделено необходимости расширения спектра помощи при расстройствах сна во время пандемии COVID — 19 и содействию руководителям лечебно-профилактических учреждений и подразделений в создании эффективных региональных центров медицины сна. В рамках конференции в Medical Spa отель Rosa Springs 4* будет открыта специальная сомнологическая лаборатория.