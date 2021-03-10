Оплату труда учителей хотят уравнять во всех регионах РФ, заявил представитель Министерства просвещения Андрей Милехин.
Новый подход предполагает установить по единым стандартам зарплаты, ставки и оклады учителей в каждом субъекте РФ.
Зарплата и должностной оклад учителя будут зависеть от сложности труда и уровня его квалификации. Кроме того, предусмотрены компенсации и стимулирующие выплаты.
Власти регионов имеют право ввести дополнительные меры материального поощрения педагогов.
Большинство регионов уже поддержали инициативу Минпросвещения.
Фиксированная минимальная оплата труда учителей, выполняющих одинаковые функции, должна быть равноценной и гарантированной.
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