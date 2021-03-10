Минпросвещения предложило новую систему оплаты труда учителей

Оплату труда учителей хотят уравнять во всех регионах РФ, заявил представитель Министерства просвещения Андрей Милехин.

Новый подход предполагает установить по единым стандартам зарплаты, ставки и оклады учителей в каждом субъекте РФ.

Зарплата и должностной оклад учителя будут зависеть от сложности труда и уровня его квалификации. Кроме того, предусмотрены компенсации и стимулирующие выплаты.

Власти регионов имеют право ввести дополнительные меры материального поощрения педагогов.

Большинство регионов уже поддержали инициативу Минпросвещения.

Фиксированная минимальная оплата труда учителей, выполняющих одинаковые функции, должна быть равноценной и гарантированной.