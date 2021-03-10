Эксперт: безработица в России не снижается

Реальное число безработных в стране не сократилось. Об этом корреспонденту "Правды.Ру" сообщила директор по персоналу компании "Первый ОФД" Елена Булкина.

"Никаких предпосылок для реального снижения числа безработных у нас нет. Экономика не оздоровляется, инвестиции не увеличиваются, а рабочих мест в стране не становится больше ни на порядки, ни на проценты", — пояснила Булкина.

На заседании комитета в Госдуме глава Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных в России идет на спад. Сегодня официально зарегистрировано 2,1 миллиона человек. При этом по данным на февраль, количество безработных составляло 2,4 миллиона.

"Снижение зарегистрированных безработных на 300 тысяч — это ничтожная цифра в масштабах страны. Такой спад может быть связан либо с отложенным спросом, либо с сокращением трудоспособного населения. Также во многих регионах начались сезонные работы — и люди временно перешли на них", — дала пояснения снижению статистики эксперт.

Также, по словам Елены Булкиной, в ближайшее время реального снижения числа безработных не будет.

"Это не последствия пандемии. А результат того, как в стране ведется экономика", — заключила Булкина.