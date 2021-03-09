Эксперт оценил идею привлечь заключенных к производству мусорных баков

Контейнеры для раздельного сбора отходов могут начать изготавливать в учреждениях УФСИН. Об этом стало известно в ходе встречи директора ФСИН Александра Калашникова и главы Минприроды Александра Козлова.
Как отметил Калашников, в ряде учреждений контейнеры уже выпускают, но если разработать единый стандарт и получить общероссийский заказ, то производство можно наладить в каждом субъекте страны.
При этом эксперт в области обращения с отходами Дмитрий Тукнев, в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" поделился мнением, что исполнение заказа не должно быть за государственные деньги.
"В России необходимо произвести порядка 400 тысяч контейнеров. Это более 5 млрд рублей бюджетных денег. Почему эти деньги должны идти из казны, а не от регионального оператора? Региональный оператор обязан сам обеспечить регионы этими контейнерами. Закупить или заказать за свои деньги, а не за счет государства и налогоплательщиков, которые и так платят за вывоз мусора",- отметил Тукнев.
При этом он отметил, что сама идея наладить производство, на котором будут работать заключенные под стражу и те, кто приговорен к принудительным и испытательным работам — неплохая.
"Для людей — это дополнительная возможность заработать. Они и так не шикуют", — пояснил эскперт.
В пресс-службе Минприроды сообщили, что в текущем году региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами готовы приобрести порядка 88 тыс. мусорных контейнеров.
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