Оксана Пушкина назвала аморальным отказ властей от беби-боксов

Минздрав, Минтруд и Минфин отклонили законопроект о легализации беби-боксов в России.

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина раскритиковала такое решение ведомств.

Данную инициативу поддержали только специалисты Роспотребнадзор.

"Чиновники фактически перечеркнули многолетний опыт спасения детских жизней, накопленный нашими гуманными и бескорыстными врачами. В ухудшающих социально экономических условиях они лишили шанса на жизнь младенцев, чьи матери из-за отчаяния "слетят с катушек", — цитирует слова Пушкиной РБК.

В Минздраве свою позицию аргументировали тем, что после доработки законопроект изменился концептуально. В Минтруде отметили, что в России права детей хорошо защищены Конституцией. Также в ведомстве пояснили, что родители всё равно должны обеспечивать детей, даже если отказались от него в роддоме.

Минфин предложил наделить регионы правом самостоятельно принимать решение о том, нужны ли им беби-боксы или нет.