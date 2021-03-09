Минздрав, Минтруд и Минфин отклонили законопроект о легализации беби-боксов в России.
Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина раскритиковала такое решение ведомств.
Данную инициативу поддержали только специалисты Роспотребнадзор.
"Чиновники фактически перечеркнули многолетний опыт спасения детских жизней, накопленный нашими гуманными и бескорыстными врачами. В ухудшающих социально экономических условиях они лишили шанса на жизнь младенцев, чьи матери из-за отчаяния "слетят с катушек", — цитирует слова Пушкиной РБК.
В Минздраве свою позицию аргументировали тем, что после доработки законопроект изменился концептуально. В Минтруде отметили, что в России права детей хорошо защищены Конституцией. Также в ведомстве пояснили, что родители всё равно должны обеспечивать детей, даже если отказались от него в роддоме.
Минфин предложил наделить регионы правом самостоятельно принимать решение о том, нужны ли им беби-боксы или нет.
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