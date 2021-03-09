Королева Великобритании Елизавета II пока не делала заявлений после откровений Меган Маркл и принца Гарри в интервью Опре Уинфри. Герцогиня Сассекская обвинила колевскую семью в рассизме, что привело к панике в Букингемском дворце.
Многие обвиняют принца Гарри в нажатии «ядерной кнопки и направилении смертоносной ракеты на его собственную семью», сообшает Daily Mail.
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