Елизавета II не ответила на обвинения Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II пока не делала заявлений после откровений Меган Маркл и принца Гарри в интервью Опре Уинфри. Герцогиня Сассекская обвинила колевскую семью в рассизме, что привело к панике в Букингемском дворце.

Многие обвиняют принца Гарри в нажатии «ядерной кнопки и направилении смертоносной ракеты на его собственную семью», сообшает Daily Mail.