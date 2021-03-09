Психолог: "Охранного ордера" недостаточно в борьбе с домашним насилием

В России может появиться "охранный ордер" для жертв домашнего насилия и их родственников. Действовать он будет пока агрессор проходит психологические курсы. Законопроект готовят депутаты и сенаторы.

По задумке, после инцидента инициатор насилия не сможет какое то время находиться под одной крышей с жертвой. Но это полумеры, сообщил в разговоре с корреспондентом "Правды.Ру" клинический психолог Юрий Сорокин.

"Если домашний тиран после курсов вернётся в семью, всё начнется снова. Он по-прежнему станет проявлять к жертве агрессию. Можно сказать, "охранный ордер" — временная передышка. Здесь нужно работать не только с агрессором, но и с самой жертвой насилия", — пояснил он.

Более действенным способом защиты от домашнего насилия Юрий Сорокин считает не допуск агрессора к жертве на постоянной основе.

"Жертва все равно будет бояться агрессора. Эффективней ставить запрет на общение или удалять из семьи. Можно обратиться к примеру стран, в которых домашнему тирану запрещено приближаться на определенное расстояние к своей жертве", — добавил Сорокин.

Сейчас законопроект находится в разработке, внести на рассмотрение в ГД депутаты его планируют после выборов.