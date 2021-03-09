Любовница Мамаева опубликовала положительный тест на беременность

Любовница Павла Мамаева опубликовала фото положительного теста на беременность. Пока не известно носит ли Ирен Гарсия Морено под сердцем ребёнка футболиста или просто хотела рассорить его с женой.

Поклонники гадают, сможет ли Алана Мамаева простить мужа при таком повороте событий. Или это окончательно разрушит их брак, ведь когда модель узнала о любовнице мужа, то даже пыталась свести счёты с жизнью.