Любовница Павла Мамаева опубликовала фото положительного теста на беременность. Пока не известно носит ли Ирен Гарсия Морено под сердцем ребёнка футболиста или просто хотела рассорить его с женой.
Поклонники гадают, сможет ли Алана Мамаева простить мужа при таком повороте событий. Или это окончательно разрушит их брак, ведь когда модель узнала о любовнице мужа, то даже пыталась свести счёты с жизнью.
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