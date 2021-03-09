Не дадим наживаться на кризисе: депутат ГД о новом законопроекте

Прокуратура и Федеральная антимонопольная служба будут заниматься вопросом распространения фейков, которые провоцируют рост цен на продовольствие. Сейчас законопроект об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации, ведущей к ажиотажу на покупку продуктов, находится в завершающей стадии разработки.

В ближайшее время документ будет обсуждаться с бизнес сообществом. Об этом "Правде.Ру" рассказал заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

"Предлагаем установить уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Такая информация ведет к искусственно созданному ажиотажу и скачку цен на продукты", — пояснил Выборный.

К продуктам первой необходимости относятся яйца, рыба, сахар, масло, мясо, молоко и ряд других товаров, пояснил он.

"Для физических лиц законопроектом предлагается ввести штраф от 200 до 500 тысяч рублей либо лишать свободы сроком до 3 лет. Для юридических лиц штраф может составить от 500 до 800 тысяч рублей. Усиление карательной политики со стороны государства — сильный сдерживающий фактор от того, чтобы интересанты могли наживаться на кризисе. Зарабатывать на распространении заведомо ложной информации не только цинично, но и преступно", — добавил депутат.

По прогнозу представителя власти, закон может вступить в силу в этом году.

"Законодательная инициатива уже проработана. В ближайшее время законопроекту дадут оценку представители бизнеса и торговли", — заключил Выборный.