Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении возможностей досрочного выхода на пенсию для ряда профессий, сообщает пресс-служба кабмина.

"Учителям, врачам, лётчикам, пожарным, спасателям и ряду других категорий работников станет проще досрочно выйти на пенсию. Постановление о расширении перечня периодов, включаемых в их трудовой стаж, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Главное условие, чтобы в это время (периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации — Прим. ред.) за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование", — говорится в сообщении.