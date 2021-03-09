Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении возможностей досрочного выхода на пенсию для ряда профессий, сообщает пресс-служба кабмина.
"Учителям, врачам, лётчикам, пожарным, спасателям и ряду других категорий работников станет проще досрочно выйти на пенсию. Постановление о расширении перечня периодов, включаемых в их трудовой стаж, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Главное условие, чтобы в это время (периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации — Прим. ред.) за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование", — говорится в сообщении.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ливанка Нахиде Абден в 88 лет поражает своей внешностью и спортивной формой.