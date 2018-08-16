Распад России начнется с Москвы и Подмосковья?

Сегодня более 200 сетевых СМИ и интернет-ресурсов включенных в новостные агрегаторы опубликовали цитаты мэра столицы Сергея Собянина о том, что именно Москва "кормит провинцию", а не наоборот. Также на странице ресурса московской области вр.и.о. губернатора оной "ввел" понятие "гражданина субъекта федерации", а не всей нашей огромной России.

"Способствование распаду страны иногда начинается с весьма позитивных инициатив. Иногда через изучение сложных и неоднозначных исторических метаморфоз территорий. Иногда через приоритеты в развитии языков местных в ущерб общему. Но обычно это начинается или в каких-то частях общества, финансируемых понятно кем, либо с местных царьков",- пишет в своем телеграм-канале издатель Вадим Горшенин.

Как это происходит прямо сейчас, в наше время, журналист предлагает проследить на двух примерах.

"Один мэр накануне выборов выступило с замечанием достойным прибалтийских, грузинских и украинских инициаторов распада СССР (если кто помнит, начиналось тогда все именно с подобных речей). А один губернатор со страниц ресурса, финансируемого из госбюджета, ничтоже сумняшеся ввел такое понятие, как гражданин субъекта Федерации",- констатирует эксперт.

"Любопытно вот что: и та, и другая инициатива поддержаны чиновниками федерального политического центра (просто посмотрите на список изданий в первом случае)",- отмечает он.

Также руководитель медиагруппы Pravda.ru напоминает термин из политического словаря - "гражданин - лицо, чья принадлежность к государству закреплена законом. Наделен правами, свободами и обязанностями, отличающими его от иностранных граждан, находящихся в данном государстве".