Россиян начнут массово штрафовать за невыкорчеванный борщевик

Теперь леность может дорого обойтись дачникам. Дело в том, что борьбе с борщевиком придали законные основания. К обязательному сопротивлению в вопросе разрастания растения призывает принятый Мособлдумой законопроект. Собственники земельных участков, которые будут уклоняться от этой процедуры, могут оказаться перед необходимостью платить штраф, размер которого может достигать миллиона рублей.

Изменения коснулись двух областных законов: "О благоустройстве в Московской области" и Кодекса Московской области об административных правонарушениях.

Халатность юридических лиц в этом вопросе обойдется им в сумму от 150 тысяч до 1 миллиона рублей, для физических лиц "наказание" будет исчисляться в размере от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных — от 20 до 50 тысяч рублей.

Общая площадь земель, пораженных борщевиком в регионе, превышает 32 тысячи га. Таковы данные председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Как ранее писала "Правда.Ру", в России встречается более 40 видов борщевика, но только некоторых из них опасны для здоровья. Так, наиболее проблемными регионами в стране в этом плане считаются северный, северо-западный и центральный. Стоит отметить, что сегодня борщевик растёт и в некоторых городских парках. Поэтому опасность контакта с растением возрастает.

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