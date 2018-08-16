Россия потратит почти миллиард рублей на украшение Гаваны

Как стало известно российским средствам массовой информации, правительство Российской Федерации приняло решение потратить около миллиарда рублей на украшение Гаваны, столицы республики Куба.

Речь идет о сумме в 650 миллионов рублей. Эти деньги Россия потратит на восстановление купола Капитолия в Гаване. Сообщается, что российское правительство уже даже якобы выбрало подрядчика на выполнение работ.

Деньги будут выделены из федерального бюджета страны. Работы по восстановлению купола Капитолия начнутся в самое ближайшее время и будут завершены в следующем году.

Стоит отметить, что Россия в гораздо меньшей степени поддерживает и спонсирует Кубу, чем делал это Советский Союз. Но, несмотря на это, островное государство по-прежнему остается одним из самых надежных партнеров Российской Федерации в западном полушарии. Многие эксперты до сих пор придерживаются мнения, что между Россией и Соединенными Штатами Америки действует негласное соглашение, заключенное в далеком 1962 году. Соглашение это заключается в том, что США не будут вторгаться на территорию Кубы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему же российское правительство вкладывает огромные деньги в развитие и поддержку других государств, а также прощает долги всем подряд. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что эти деньги все равно едва ли помогли бы России в решении ее текущих проблем.

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