На встрече правительства предложено селить детей-сирот на чердаках

С таким предложением на заседании правительства Башкирии выступил руководитель отделения "Национальной родительской ассоциации" Юрий Базаржапов.
Так, Базаржапов назвал себя "немножко строителем" и заявил, что чердачные помещения отлично подойдут для детей-сирот. Подобным образом можно решить проблему с предоставлением им жилья, считает Базаржапов. По его мнению, все необходимые технические условия для того, чтобы создать на этом этаже полноценное жилое помещение, имеются.
Также Базаржапов планирует решить и проблему больших очередей в детские сада. Он заявил, что необходимо в каждом строящемся доме первый этаж отводить под дошкольные образовательные учреждения — это-то и решит проблему с очередностью, считает он.
Ранее "Правда.Ру" писала о любопытном нововведении в городах Белгород и Старый Оскол. Так, власти данных населенных пунктов отправляют женщин, решившихся на аборт, на беседу с православным священнослужителем. Местных депутатов не волнует, по какой причине беременная пошла на этот поступок и какую религию исповедует. Женщине дают на руки обходной лист, в которым расписывается батюшка. Все для того, чтобы она не слукавила и действительно сходила послушать лекцию о том, что аборт — серьезный грех.
Читайте также:
"80 процентов сирот усыновляют сектанты" — эксперт
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
США обещают Турции: "одними помидорами она не отделается". Возможно прекращение участия Турции в программе по льготному импорту товаров из развивающихся стран.
В США завершились военные учения - армия отрабатывала войну с российскими войсками. Раньше войска США всерьез учились уничтожать авиацию, флот и города России.
Социологи предупредили Кремль - доверие россиян к власти продолжает пикировать. Возьмутся ли россияне за топоры и вилы?
Ближний Восток тысячелетиями был и остается сейчас одной из главных горячих точек планеты. Ситуация обострилась после создания еврейского государства, а в последнее время благодаря западному вмешательству заполыхал почти весь большой Ближний Восток. Но в центре событий по-прежнему остается Израиль, где пока сохраняется относительное спокойствие.