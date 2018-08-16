На встрече правительства предложено селить детей-сирот на чердаках

С таким предложением на заседании правительства Башкирии выступил руководитель отделения "Национальной родительской ассоциации" Юрий Базаржапов.

Так, Базаржапов назвал себя "немножко строителем" и заявил, что чердачные помещения отлично подойдут для детей-сирот. Подобным образом можно решить проблему с предоставлением им жилья, считает Базаржапов. По его мнению, все необходимые технические условия для того, чтобы создать на этом этаже полноценное жилое помещение, имеются.

Также Базаржапов планирует решить и проблему больших очередей в детские сада. Он заявил, что необходимо в каждом строящемся доме первый этаж отводить под дошкольные образовательные учреждения — это-то и решит проблему с очередностью, считает он.

Ранее "Правда.Ру" писала о любопытном нововведении в городах Белгород и Старый Оскол. Так, власти данных населенных пунктов отправляют женщин, решившихся на аборт, на беседу с православным священнослужителем. Местных депутатов не волнует, по какой причине беременная пошла на этот поступок и какую религию исповедует. Женщине дают на руки обходной лист, в которым расписывается батюшка. Все для того, чтобы она не слукавила и действительно сходила послушать лекцию о том, что аборт — серьезный грех.

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