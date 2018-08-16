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"Роза Хутор" развивает экологические проекты

Общество

Система раздельного сбора мусора, внедренная на курорте "Роза Хутор", стала первым полноценно реализованным проектом в рамках инициативы по ответственному обращению с отходами на территории олимпийской столицы. В этом убедились журналисты, побывавшие на курорте в специальном пресс-туре.

"Роза Хутор" находится в замечательном месте с потрясающей природой, и мы обязаны направлять наши усилия на сохранение окружающей среды. По предварительным оценкам, почти половина образующегося на курорте мусора — это вторичное сырье, которое может быть переработано. Речь идет, прежде всего, о картонной и пластиковой упаковке, занимающей значительную долю всего потока отходов. Мы поставили перед собой задачу организовать систему раздельного сбора так, чтобы уберечь "полезные" отходы от попадания в мусоровоз и на свалку, где они попросту будут гнить, загрязняя почву, воды и атмосферу" - рассказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Для того чтобы "спасти" полезный мусор от захоронения на полигоне, курорт передает перерабатываемые отходы тем, кому они нужны — сборщикам вторсырья. Возможность сбыта вторсырья на территории Сочи стала одним из первых факторов создания системы его сбора на горном комплексе.

"За килограмм картона вы можете получить от одного до трех рублей. Понятно, что для курорта эти деньги — не существенны, к тому же бизнес на вторсырье — не наша специализация. Но для нас крайне важно понимать, что передавая накопленное на курорте вторсырье предпринимателям-сборщикам, мы уверены в том, что оно найдет свой путь на рынок переработки, а не окажется на полигоне", — подчеркнул Дмитрий Колосов.

Следующим шагом по реализации системы стало привлечение к делу раздельного сбора мусора предпринимателей, работающих на курорте "Роза Хутор". Сегодня на горном комплексе открыты около 200 различных бизнесов — начиная от маленьких кафе и магазинчиков, заканчивая крупными ресторанами и отелями.

"Мы поддерживаем бизнес-сообщество, создающее необходимый для наших гостей комфорт и сервисы. Привлекаем работающие на курорте магазины, кафе, рестораны и отели к участию в нашей программе сбора вторсырья. Таким образом, наши партнеры сокращают расходы на вывоз мусора процентов на 30. А эти деньги далеко не лишние. Зачастую на экологические проекты трудно найти финансирование. Теперь появилась возможность использовать средства, сэкономленные на вывозе мусора", — пояснил Дмитрий Колосов.

За период с ноября 2016 по февраль 2018 года на курорте "Роза Хутор" было собрано 4400 кубических метров вторсырья. Для их вывоза понадобилось бы 110 грузовиков. Общая экономия на вывозе отходов составила порядка трех миллионов рублей. Однако большое транспортное плечо осложняло логистику, сборщиков нужно было подолгу ждать, вторсырье приходилось накапливать, появлялись риски нарушения требований по обращению с отходами. Поэтому в этом году была пересмотрена схема работы: организован сервис по сбору и вывозу с территории курорта вторичного сырья. Сегодня такой услугой уже пользуется 50 бизнесов, открытых на курорте "Роза Хутор".

Для концентрации собранного на курорте вторсырья оборудовали складское помещение, которое содержится в полной чистоте и порядке. Здесь же работает пресс для формирования кип вторсырья, а также специальный погрузчик. С мая по август 2018 года на горном комплексе было собрано 28 тонн картона, 649 килограммов пластиковых бутылок и 2600 килограммов глянцевых журналов, 723 килограмма пластиковой пленки и 70 килограмм пенопласта.

Система раздельного сбора отходов действует пока только в хозяйственной зоне — на предприятиях курорта "Роза Хутор". По словам Дмитрия Колосова "ближайшая стратегическая задача — внедрить раздельный сбор и для посетителей курорта".

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Темы Сочи мусор курорт экология Роза Хутор
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