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"Патриоты" потребовали запретить группу "Ленинград", ТВ и МИД России

Общество

Угроза разбирательства нависла над группой "Ленинград" и ее лидером Сергеем Шнуровым, гендиректором "Первого канала" Константином Эрстом и руководством МИД.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Дело в том, что, по мнению Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей, они пропагандируют "раскол общества и хаос в стране".

Соответствующее письмо было направлено секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву. Его авторы просят защитить русский язык, национальную культуру и общественную безопасность, ссылаясь на федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации" и "Военную доктрину РФ от 2015 года".

Как пишет newsru. com, в законе говорится, что "при использовании русского языка как государственного не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани)".

По мысли представителей совета, примером нарушений в этой области может служить творчество группы "Ленинград", которое они называют спланированным и масштабным проектом по разрушению нравственности в стране.

Музыкантам "вменяется" в вину "пропаганда сквернословия, алкоголя и наркотиков". Причастными к разрушению нравственных основ и поддержке этого проекта названы также некоторые российские чиновники и политические деятели, среди которых — вице-губернатор Омской области Владимир Компанейщиков, руководитель департамента культуры мэрии Новосибирска Анна Терешкова и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Активисты в своем письме просят президента России внести предложения в части усиления мер ответственности за нарушение закона "О государственном языке Российской Федерации".

 

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Темы закон патриотизм русский язык Сергей Шнуров нравственность группа Ленинград
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