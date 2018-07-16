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Источник Правда.Ру

Уволенная пиарщица "Леруа" готова работать только за 300 000 рублей

Общество

Экс-пиарщица "Леруа Мерлен" Галина Панина находится в поиске работы. Она разместила резюме на сайте HeadHunter, где указала, что ищет должность директора по корпоративным коммуникациям. В графе "желаемая зарплата" Панина указала сумму в 300 тысяч рублей. 

Уволенная пиарщица "Леруа" готова работать только за 300 000 рублей. 389596.jpeg
Фото: Facebook/Галина Панина

Вскрывательница "ватки" Панина указала, что готова к переезду и командировкам, хотя она проживает в столице. Ее опыт работы специалисты составляет 13 лет и три месяца. Помимо компании "Леруа Мерлен", где Панина занимала должность директора внешних коммуникаций, она также указала, что является основателем PR Panina Research Center.

Галина Панина владеет несколькими иностранными языками. Также экс-пиарщица "Леруа Мерлен" отметила, что имеет базу контактов и связи с журналистами, может работать со СМИ и подготавливать комментарии, а также организовывать пресс-конференции. 

Ранее "Правда.Ру" писала, после колоссального скандала из-за "сокрушения "ватки" PR-директор компании "Леруа Мерлен" Галина Панина ушла со своего поста.

Панина подчеркнула, что "бизнес занимается только бизнесом и никогда не должен быть вовлечен в политику. Поэтому если тень от моих действий ложится на репутацию компании - я должна покинуть компанию".

Напомним, этому предшествовали два дня непрерывного скандала, по итограм которого руководство "Леруа Мерлен" сначала приняло решение ВРЕМЕННО отстранить от должности PR-директора компании Галину Панину.

Причиной феерического взрыва в соцсетях стала ее публикация в соцсетях о том, что, празднуя победу России над Испанией, фанаты якобы сожгли девушку в Ново-Переделкино. В комментариях Галина употребила слово "вата" в уничижительном контексте.

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Темы скандал с Леруа Мерлен Галина Панина
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