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Источник Правда.Ру

Франция закрывает торгпредство в России после победы на ЧМ

Общество

Посольство Франции по торговле и инвестициям в России власти закрывают. Сообщение об этом появилось на официальном сайте посольства. 

Франция закрывает торгпредство в России после победы на ЧМ. 389581.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Также представители посольства сообщили, что в последние несколько месяцев представительству стало сложнее осуществлять свою деятельность на территории РФ. 

Закрыть торгпредство решили в связи с тем, что Business France запрещено сотрудничать с Россией, так как этого требует французское законодательство. Власти России уведомили об этом. 

Ранее "Правда.Ру" писала, французская сборная была сильнее хорватской в финальном матче ЧМ-2018 года в России. Игра завершилась со счетом 4:2.

Победа сборной "сложилась" из автогола Марио Манджукича (на 18 минуте), реализованного пенальти Антуана Гризманна (на 38 минуте) и забитых мячей Поля Погба (на 59 минуте) и Килиана Мбаппе (на 65 минуте).

В сборной Хорватии отличились Иван Перишич (на 28 минуте) и Марио Манджукич (на 69 минуте).

Стоит отметить, что Франция второй раз в своей истории стала чемпионом мира по футболу. Впервые это произошло в 1998 году.

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Темы Россия Франция торгпредство Франции международные отношения
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