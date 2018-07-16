Франция закрывает торгпредство в России после победы на ЧМ

Посольство Франции по торговле и инвестициям в России власти закрывают. Сообщение об этом появилось на официальном сайте посольства.
Также представители посольства сообщили, что в последние несколько месяцев представительству стало сложнее осуществлять свою деятельность на территории РФ.
Закрыть торгпредство решили в связи с тем, что Business France запрещено сотрудничать с Россией, так как этого требует французское законодательство. Власти России уведомили об этом.
Ранее "Правда.Ру" писала, французская сборная была сильнее хорватской в финальном матче ЧМ-2018 года в России. Игра завершилась со счетом 4:2.
Победа сборной "сложилась" из автогола Марио Манджукича (на 18 минуте), реализованного пенальти Антуана Гризманна (на 38 минуте) и забитых мячей Поля Погба (на 59 минуте) и Килиана Мбаппе (на 65 минуте).
В сборной Хорватии отличились Иван Перишич (на 28 минуте) и Марио Манджукич (на 69 минуте).
Стоит отметить, что Франция второй раз в своей истории стала чемпионом мира по футболу. Впервые это произошло в 1998 году.
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