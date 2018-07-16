Booking откажется работать с Крымом?

Владелица хостела в Крыму обратила внимание, что Booking.com перестал собирать отзывы и оценки туристов крымских объектов. Она утверждает, что сервис поддержал антироссийские санкции. Об этом сообщает Tjournal.
Сайт Booking.com приостановил работу с объектами на полуострове 16 июля. Владелица хостела "Судак" Наталья Кириченко решила выяснить, в чем дело. Обратившись к представителям сервиса, она узнала, что сотрудничество с организациями Крыма ограничено из-за торговых санкций Евросоюза против России.
"Согласно этим санкциям, компании не разрешено предлагать какие-либо услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму. Хотя бизнес-путешественники по-прежнему могут бронировать варианты размещения в Крыму", - пояснили позицию в Booking.com.
Сейчас при попытке забронировать жилье на полуострове при помощи сервиса появляется уведомление, что в данный момент выбрать и оплатить заранее места для отдыха нельзя.
Интересно, что это случилось через 2 месяца после того, как заговорили о возможности ограничения работы сервиса в России. Тогда Министерство культуры поручило Ростуризму ограничить действие Booking.com. Однако в организации заявили, что сайт наоборот помогает привлечь туристов в страну и действует на пользу.
При этом пользоваться сервисом по-прежнему можно. Booking работает, если сделать отметку в графе "Я путешествую по работе". Портал уже несколько лет так обходит санкции, руководствуясь тем, что санкции не причастны к туризму.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.
Психически неуравновешенный мужчина напал на польского дипломата прямо в поезде.
В России у несогласных с проводимой правительством пенсионной реформой начались проблемы - их уже "вяжут", судят и собираются сажать.
Собирается ли Трамп предложить России Украину в обмен на Сирию? Готов ли он вопреки противодействию американской политической элиты к действительно серьезным переговорам? А самое главное — смогут ли мировые державы договориться, или мир снова будет на грани глобальной войны и нового мирового устройства? На эти вопросы "Правде.Ру" ответил эксперт.