Booking откажется работать с Крымом?

Владелица хостела в Крыму обратила внимание, что Booking.com перестал собирать отзывы и оценки туристов крымских объектов. Она утверждает, что сервис поддержал антироссийские санкции. Об этом сообщает Tjournal.

Фото: pravda.ru

Сайт Booking.com приостановил работу с объектами на полуострове 16 июля. Владелица хостела "Судак" Наталья Кириченко решила выяснить, в чем дело. Обратившись к представителям сервиса, она узнала, что сотрудничество с организациями Крыма ограничено из-за торговых санкций Евросоюза против России.

"Согласно этим санкциям, компании не разрешено предлагать какие-либо услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму. Хотя бизнес-путешественники по-прежнему могут бронировать варианты размещения в Крыму", - пояснили позицию в Booking.com.

Сейчас при попытке забронировать жилье на полуострове при помощи сервиса появляется уведомление, что в данный момент выбрать и оплатить заранее места для отдыха нельзя.

Интересно, что это случилось через 2 месяца после того, как заговорили о возможности ограничения работы сервиса в России. Тогда Министерство культуры поручило Ростуризму ограничить действие Booking.com. Однако в организации заявили, что сайт наоборот помогает привлечь туристов в страну и действует на пользу.

При этом пользоваться сервисом по-прежнему можно. Booking работает, если сделать отметку в графе "Я путешествую по работе". Портал уже несколько лет так обходит санкции, руководствуясь тем, что санкции не причастны к туризму.