Казаки-разгонщики митингов получили от Собянина грант на бомжей

Казакам, которые пытались разогнать несанкционированный митинг 5 мая на Пушкинской площади, был предоставлен грант от московского правительства. Об этом сообщает "Интерфакс".
Субсидия составила около 33 миллионов рублей. Однако, как пояснили представители прокуратуры Москвы, деньги для разгона митингов казакам не выделялись и средства из бюджета на эти цели они не получали. Грант предусмотрен для проведения "профилактических мероприятий".
"Департамент труда и социальной защиты населения Москвы заключил с Московским окружным казачьим обществом соглашение о предоставлении гранта на проведение профилактических мероприятий в городе Москве среди лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, и оказание бездомным гражданам социальной поддержки и помощи", - об этом рассказали в прокуратуре в ответ на запрос депутата Госдумы Валерия Ряшкина.
Ранее "Правда.Ру" писала, в Казачьей партии России предложили три условия, выполнение которых должно стать обязательным для выполнения участниками и организаторами протестных акций. То есть именно в таком порядке - сначала выполнение условий, потом протестуйте - если захотите.
Поводом для напряженного мозгового штурма, устроенного на федеральном политсовете партии в минувшую пятницу, стали события на Пушкинской площади в Москве, предшествовавшие инаугурации президента России Владимира Путина. Пятого мая либеральная общественность пришла в состояние крайней экзальтации. Сторонников Навального избили казаки. Причем нагайками! Фото, видео, "доколе" и аналогии с царским режимом последовали с неотвратимой неизбежностью.
Сами казаки - ну или люди, которые себя так именовали - тоже отличились. Спустя несколько дней появились сообщения о якобы "наказании" тех, кто пустил в ход нагайки на Пушкинской площади.
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