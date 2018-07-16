Казаки-разгонщики митингов получили от Собянина грант на бомжей

Казакам, которые пытались разогнать несанкционированный митинг 5 мая на Пушкинской площади, был предоставлен грант от московского правительства. Об этом сообщает "Интерфакс".

Фото: кадр из видео

Субсидия составила около 33 миллионов рублей. Однако, как пояснили представители прокуратуры Москвы, деньги для разгона митингов казакам не выделялись и средства из бюджета на эти цели они не получали. Грант предусмотрен для проведения "профилактических мероприятий".

"Департамент труда и социальной защиты населения Москвы заключил с Московским окружным казачьим обществом соглашение о предоставлении гранта на проведение профилактических мероприятий в городе Москве среди лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, и оказание бездомным гражданам социальной поддержки и помощи", - об этом рассказали в прокуратуре в ответ на запрос депутата Госдумы Валерия Ряшкина.

Ранее "Правда.Ру" писала, в Казачьей партии России предложили три условия, выполнение которых должно стать обязательным для выполнения участниками и организаторами протестных акций. То есть именно в таком порядке - сначала выполнение условий, потом протестуйте - если захотите.

Поводом для напряженного мозгового штурма, устроенного на федеральном политсовете партии в минувшую пятницу, стали события на Пушкинской площади в Москве, предшествовавшие инаугурации президента России Владимира Путина. Пятого мая либеральная общественность пришла в состояние крайней экзальтации. Сторонников Навального избили казаки. Причем нагайками! Фото, видео, "доколе" и аналогии с царским режимом последовали с неотвратимой неизбежностью.

Сами казаки - ну или люди, которые себя так именовали - тоже отличились. Спустя несколько дней появились сообщения о якобы "наказании" тех, кто пустил в ход нагайки на Пушкинской площади.