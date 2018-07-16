Жителей регионов будут судить за призывы к революции в мессенджерах

В Новосибирске сотрудники правоохранительных органов предъявили обвинение трем местным жителям. По версии следствия, мужчины активно призывали к беспорядкам и подготовке к ним. Об этом сообщает Следственное управление Следственного Комитета Российской Федерации.
Так, 39-летний житель сибирского города, являющийся участником запрещенного на территории России объединения националистической направленности "Артподготовка", вместе с 56 и 51-летними единомышленниками собирались устроить беспорядки в Новосибирске в ноябре 2017 года, в День народного единства.
Для пропаганды своих мыслей мужчины пользовались одним из интернет-мессенджеров. Новосибирцам предъявили обвинение в приготовлении к организации массовых беспорядков.
Известно, что при обыске квартир горе-революционеров сотрудники полиции нашли немало интересного и, в общем-то, незаконного. Так, полицейские изъяли несколько десятков бутылок с зажигательной смесью, рации, ножи, гладкоствольное оружие и патроны к нему.
Российскую общественную организация "Артподготовка" признали экстремистской и запретили на территории Российской Федерации в 2017 году. Организацию на протяжении всего существования изрядно лихорадило — на момент основания она позиционировала себя как ультраправая, позже стала частично либеральной, затем и вовсе лево-анархической.
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