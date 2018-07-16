Найден бесплатный способ лечения аэрофобии

В разгар отпускного сезона Independent дает советы страдающим аэрофобией, как уменьшить страх перед полетами.
Журналист издания, посетившая курсы под названием "Летай с уверенность", порекомендовала боязливым пассажирам получше познакомиться с устройством авиалайнеров. По ее мнению, это поможет больше доверять надежности воздушных судов.
Также достойны доверия и пилоты. По словам журналиста, они очень любят свою работу и выполняют ее со всем старанием, потому что не хотят потерять. Прежде чем оказаться за штурвалом самолета, они проходят тщательный отбор и двухлетние тренировки.
Предлагает журналист не отказываться и от дыхательных техник, помогающих контролировать мысли, и не пренебрегать различными упражнениями, например, надавливать на впадину между указательным и большим пальцами, так как эта точка связана с беспокойством.
Что касается турбулентности — кошмара многих аэрофобов — издание цитирует слова командира воздушного судна British Airways Стива Олрайта, утверждающего, что это явление безопасно, потому что самолеты по своему строению способны выдержать даже самую сильную тряску, главное — быть пристегнутым ремнем безопасности.
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