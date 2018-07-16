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Американский политолог считает, что Путин и Трамп заключат "тайный договор"

Общество

Американский политолог Джейсон Смарт считает, что встреча в Хельсинки между главой российского государства и американским лидером обернется "тайным договором". Президенты договорятся о признании Крыма российским, однако официально об этом не объявят. 

Американский политолог считает, что Путин и Трамп заключат "тайный договор". 389570.jpeg
Фото: Pravda.Ru

На исторической встрече в Финляндии будут обсуждать несколько вопросов, предполагает Смарт. Наверняка, Путин и Трамп рассмотрят возможности поддержки России по КНДР или Сирии. Но первоочередными вопросами саммита в Хельсинки станут Крым и Донбасс. 

Однако приведения "тайных" договоренностей в действие придется подождать, уверен Джейсон Смарт. О реальных итогах саммита станет известно в ноябре, после того, как пройдут выборы в Конгресс США, и если они завершатся в пользу Трампа. 

"Сейчас - сомневаюсь, потому что это будет очень негативная история для его (Трампа) рейтинга в Америке. Там считают, что Трамп ничего не знает о Крыме и не знает о Путине. И даже если в новостях покажут, что Трамп нашел с ним общий язык, (в США) это будет считаться негативным. Поэтому я бы ожидал, что это будет после выборов, а не до", - цитирует Смарта "Экономика сегодня". 

Решения, которые будут приняты в ходе саммита, будут "взаимовыгодны для сторон", уверен политолог. 

Ранее "Правда.Ру" писала, как было озвучено помощниками президентов, на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа одним из основных вопросов будет судьба Украины. Одних на Украине это страшит (что с ними станет?), в других - вселяет надежду на окончание войны и возврат к нормальной жизни.

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Темы США Крым Трамп Путин Россия Донбасс Украина саммит в Хельсинки
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