ИноСМИ: 45 фактов о страшной России и лучшем ЧМ-2018

The Independent, британское издание, опубликовало материал, в котором рассказывает о путешествии своих спортивных корреспондентов по России во время ЧМ-2018. Журналисты приводят 45 фактов о стране-хозяйке Мундиаля и ее людях. "Газета.ru" приводит некоторые цитаты из статьи.

Как отмечает The Independent, пребывание в России - это развлечение для "храбрых мальчиков". Журналисты рассказали о различных особенностях жизни русских. Например, они отметили то, что жители нашей страны очень любят добавлять укроп в разные блюда "без продуманности и беспокойства".

Не понравилась авторам издания водопроводная вода в России. Они считают, что она жестче, чем в некоторых городах в Англии. Ни в коем случае обозреватели не советуют ее пить.

Не лучшее впечатление оставила о себе и российская газированная вода. The Independent пишет что ее вкус напоминает канализацию.

Не обошли стороной авторы и фигуру Владимира Путина. Они настаивают на том, что нужно отделять президента и людей, которые живут в стране. При этом журналисты заметили, что в России очень любят Путина, и продукцию с его изображением можно купить почти на каждом шагу.

Россияне постарались сделать все, чтобы показать свою страну с другой, хорошей стороны. Они прекрасно знают, какой имидж государство имеет на международной арене.

При этом, несмотря на все гостеприимство, обозреватели не могли не отметить высокий языковой барьер. В России он был даже выше, чем в странах Азии.

"Почти везде, куда бы вы ни пошли, россияне сердечны, гостеприимны, щедры и веселы. Может быть, это была вынужденная любезность чемпионата мира, но я так не думаю", - цитирует The Independent "Газета.ru".

ИноТВ представляет перевод материала The Daily Telegraph, посвященном финалу чемпионата мира. Как отмечает издание, это был "триллер с шестью голами, захватывающий дух".

"На следующий день после Дня взятия Бастилии французы стали чемпионами, причём заслуженно", - цитирует издание ИноТВ.

При этом встреча была действительно напряженной. В ней было все: и борьба, и первый в истории финалов автогол хорватов, клёвый удар от новой мировой суперзвезды, нелепая ошибка вратаря, который в итоге все же стал чемпионом, буря на поле и буря в небе и даже выходка Pussy Riot.

The Daily Telegraph отметила сборную Хорватии. Команда, которую возглавлял Лука Модрич, который стал обладателем "Золотого мяча", показала свой лучший футбол в первый час финального матча. Вспоминает издание и о том, что несколько матчей подряд Хорватия играла в дополнительное время и дважды прошла через серию пенальти. У них было меньше времени на подготовку, но при этом футболисты вели себя стойко и не сдавались до последнего.

Ранее "Правда.Ру" писала, газетные полосы и страницы порталов так и пестрят заголовками о "выдающемся ЧМ" и словами благодарности. Лучшие выдержки из материалов западных СМИ собрал портал "The bell".

Западные корреспонденты называют прошедший чемпионат "лучшим в истории" и признаются России в любви.