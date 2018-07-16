Топилин: пенсии вырастут быстрее инфляции

Министр труда Максим Топилин заявил о том, что пенсии в этом году вырастут в два раза больше, чем уровень инфляции. Об этом сообщает "Экономика сегодня".

Фото: Fotodom.ru

Скорость, с которой индексируются пенсии, остается достаточно высокой, несмотря на критику, заявил министр труда. В этом году прибавка к пенсионному довольствию составит примерно тысячу рублей.

Топилин также пояснил, что каждый год пенсии индексируют на несколько процентов. У населения может складываться впечатление, что их рост незначителен. Однако такие показатели соответствуют существующему уровню инфляции, заявляет министр.

Так, в 2018 году пособия проиндексировали на 3,7 %. В то время как инфляция составила всего 2,5%. Следовательно пенсии выросли примерно в полтора раза больше, чем цены на продукты.

Ранее "Правда.Ру" писала, спикер Совфеда Валентина Матвиенко полагает, не повышать пенсионный возраст в России уже нельзя.

"Сейчас как раз то время, когда повышение пенсионного возраста стало в повестку дня. Это сделали уже все государства и европейские, и СНГ", - сказала Матвиенко, напомнив, что нынешний пенсионный возраст был установлен еще в 1930-е годы, когда продолжительность жизни была другой", - заявляет Матвиенко.

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