Западные СМИ признаются: Россия прекрасна, ЧМ-2018 - лучший

Читать зарубежные издания сегодня - просто праздник. Западные корреспонденты называют прошедший чемпионат "лучшим в истории" и признаются России в любви. Газетные полосы и страницы порталов так и пестрят заголовками о "выдающемся ЧМ" и словами благодарности. Лучшие выдержки из материалов западных СМИ собрал портал "The bell".

Telegraph проникся искренними чувствами к финалу Чемпионата мира и к стране-хозяйке Мундиаля.

"По-настоящему, безумно, глубоко. Мы будем скучать по этому чемпионату мира как ни по одному другому. Для того, чтобы обеспечить себе статус лучшего Чемпионата мира за всю историю, ему нужен был запоминающийся финал. И он был. Из России с любовью. Какой же это был чемпионат мира! И завершается он с достойными победителями", - цитирует издание "The bell".

Авторы Washington Post считают, что ЧМ-2018 сломал стереотипы о России. Оценили они и организацию чемпионата, сказав, что она даже лучше, чем была на Олимпиаде 2014 года.

"Хорошо организованный, праздничный и дружелюбный чемпионат мира показал открытую и современную Россию - вопреки распространенным за рубежом представлениям о неприветливой, отдаленной и немного отсталой стране", - пишет издание.

В New York Times уверены, что ЧМ-2018 оставит неизгладимый отпечаток на долгое время.

"Все признают, что ЧМ-2018 в России был не просто хорошим или замечательным чемпионатом. На самом деле, это был лучший чемпионат мира. Определенно, это был не только захватывающий, но и очень важный чемпионат, его более широкие последствия мы, возможно, будем ощущать на протяжении еще нескольких лет", - цитирует автора статьи "The bell".

В BBC отметили не только плюсы чемпионата, но и то, как играла сборная страны-хозяйки Мундиаля.

"Все это [финал чемпионата мира] завершает потрясающие пять недель в России. Я должен сказать о России. Их [сборную России] оценивали хуже всего в преддверии этого чемпионата, им было бы тяжело победить. Тем не менее, хозяева вдохновили страну своим выходом в четвертьфинал. Спасибо тебе, Россия, за проведение по-настоящему запоминающегося чемпионата мира", - благодарит BBC.

А Independent практически готово извиниться за предвзятое отношение к России. Однако потрясающий ЧМ не может перекрыть "суровую реальность", считают в издании.

"Мы все радуемся, берем на заметку и нам немного стыдно за то, что Россия, которую мы увидели, была гостеприимной, организованной, современной, отзывчивой и готовой веселиться. Конечно, после этой влюбленности в Россию мы снова вернемся в реальность. Никакая любовь фанатов не может скрыть серьезные политические проблемы, критики будут говорить, что Владимир Путин воспользовался чемпионатом, чтобы улучшить свой имидж за рубежом. Тем не менее, славным летом 2018 года Россия выглядела на чемпионате мира как нельзя лучше - и мир улыбнулся ей в ответ", - пишет Independent.