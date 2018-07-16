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Чиновники АП запретили СМИ говорить правду о пенсионной реформе

Общество

Термин "пенсионная реформа" под запретом. Подконтрольные действующей власти политики, средства массовой информации, эксперты и блогеры получили запрет от российского правительства употреблять это словосочетание. Не вызывающую доверия и поддержки у населения реформу рекомендуется трактовать как изменения и преобразования пенсионной системы.

Чиновники АП запретили СМИ говорить правду о пенсионной реформе. 389551.jpeg
Фото: Fotodom.ru

По мнению Кремля, термин "реформа" будет ассоциироваться в народе с событиями 90-ых годов прошлого века. Неудивительно, что таких сравнений Москва хочет избежать: подавляющее большинство россиян и так недовольно готовящимися изменениями. Во многих городах России народ выходит на многотысячные митинги, которые, кстати, в федеральных средствах массовой информации никак не освещаются.

То, что Кремль уделяет огромное внимание информационному сопровождению пенсионной реформы, видно невооруженным глазом. Помимо тотального молчания подконтрольных власти СМИ о митингах в регионах, федеральные телеканалы вовсю доказывают зрителю о необходимости и лояльности пенсионной реформы. Так, ведущий Первого телеканала Дмитрий Киселев заявил в эфире о том, что решение по этому поводу принимать правительству, а не народу. По словам Киселева, в Российской Федерации демократия, а не охлократия — власть толпы. В конце своей речи Киселев выразил надежду, что россияне его услышали и на митинги не пойдут — ведь не хотят же они "как на Украине?".

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