Ревность зла: Маск назвал спасителя детей "педофилом"

Американский инженер и предприниматель Илон Маск обиделся на дайвера Верна Ансворта, который посчитал лишь пиар-ходом предложение Маска отправить мини-субмарину для спасения детей, оказавшихся в затопленной пещере Таиланда.

Фото: Википедия

Напомним, что всех школьников и их тренера удалось спасти еще на прошлой неделе, сейчас они находятся в больнице. При этом Маск действительно предлагал свою помощь, однако тайские спасатели от нее отказались, посчитав использование мини-субмарины "нецелесообразным".

Между тем, по информации THR, участвовавший в спасательной операции аквалангист позволил себе еще одно резкое высказывание в адрес Маска, сказав, что тот "может засунуть свою подводную лодку куда подальше".

Маск в долгу не остался. Он написал в "Твиттере", что не видел Ансворта на месте спасательной операции, и попросил показать видео, на котором были бы доказательства его участия в спасении попавших в переделку школьников. На этом бы Маску и остановиться в своем язвительном порыве, но, видимо, эмоции настолько переполняли инженера, что он пошел еще дальше, написав следующее: "Знаешь что, не утруждайся показом видео. Мы заставим одну из мини-субмарин пройти весь путь в пещере №5 без проблем. Извини, педофил, ты сам попросил об этом".

Позже Маск удалил пост, вызвавший много критики на его странице. Объяснений по поводу своих высказываний он не предоставил.

Как ранее рассказывала "Правда.Ру", история о детях, оказавшихся со своим тренером в ловушке в затопленной пещере Таиланда, ляжет в основу фильма, который задумали снять в Голливуде. В основу сюжета положат похожие обстоятельства: члены юниорской футбольной команды и их наставник отправляются на экскурсию, обернувшуюся сущим кошмаром. За картину возьмется студия Pure Flix Entertainment. Глава кинокомпании Майкл Скотт уже успел побывать на месте событий и лично пообщаться с водолазами.

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