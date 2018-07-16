Лондон тайком готовит Ассанжу выселение и казнь

Известнейшая ежедневная газета Великобритании "The Times" сообщила о намерении правительства Соединенного Королевства "выселить" Джулиана Ассанжа из здания посольства Эквадора в Лондоне.

Фото: Wikimedia Commons

Напомним, что Джулиан Ассанж — журналист и телеведущий, основатель международной некоммерческой организации WikiLeaks. Организация эта специализируется на разглашении секретных данных, что попали в руки ее сотрудников. Так, WikiLeaks неоднократно опубликовывала информацию о коррупции в американском истеблишменте, военных преступлениях и подробностях шпионских операций.

С 2012 года Ассанж, объявленный в Соединенных Штатах Америки врагом государства, прячется в посольстве Эквадора в Лондоне, столице Великобритании. У Эквадора преследуемый всея и всеми Ассанж попросил политического убежища. В здании посольства он живет в крохотной комнате с самодельным душем, кроватью, беговой дорожкой и компьютером.

Судя по всему, Эквадору это наконец-то надоело. Так, министр иностранных дел южноамериканской страны Ма Хосе Валенсия заявил, что готов к переговорам по поводу будущего Ассанжа, так как журналист не может проживать в здании посольства вечно.

На сегодняшний день переговоры по этому поводу ведут президент Эквадора Ленина Морено и заместитель министерства иностранных дел Великобритании Алан Дункан.

Вашингтон же заявил, что в том случае, если Ассанж покинет здание эквадорского консульства, ему может грозить до 35 лет лишения свободы либо смертельная казнь за обнародование сверхсекретных документов Госдепартамента.

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