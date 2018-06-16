Редкий специалист: пиарщика с душой волка ищут в Белоруссии

Специалист по коммуникациям должен уметь найти общий язык с кем угодно, встать на место тех, с кем имеет дело по долгу службы, и предложить вариант сотрудничества, который устроит обе стороны. Однако иногда и этого оказывается недостаточно. Так, в крупнейшей природоохранной организации Белоруссии ищут пиарщика, готового "вести социальные сети и… волчий блог".
Будущего специалиста ожидают два проекта — совместная программа Беловежской пущи и Франкфуртского зоологического общества и природоохранный проект для Полесья.
Подходящий работник, понимающий загадочный мир четверолапых хищников, должен также владеть тремя языками — русским, белорусским и английским.
Между тем волчья тема сейчас актуальна как никогда. Ведь именно волк является официальным талисманом чемпионата мира по футболу, проходящего сейчас в Москве.
Как ранее рассказывала "Правда.Ру", в преддверии ЧМ-2018 36-летний москвич Иван Макрон решил сменить фамилию. Теперь он — Забивака. Таким образом молодой мужчина решил поддержать российскую сборную.
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