Опубликовано видео: по Крымскому мосту едут тысячи машин

За первый час работы по Крымскому мосту проехала 1,1 тысяча транспортных средств. Так, представитель инфоцентра "Крымский мост" рассказал, что в период с 5:30 до 6:30 прошло более 500 транспортных средств в сторону Крыма и более 600 в сторону Краснодарского края.
Отметим, что вчера, 15 мая, официально завершилось строительство автодорожной части Крымского моста. В торжественной церемонии открытия участвовал президент России. А сегодня утром началось движение легковых автомобилей и автобусов.
Первыми Керченский пролив пересекли крымчане, журналисты, ветераны, а также байкеры во главе с Александром Залдостановым, известным под псевдонимом Хирург, и официальный представитель МИД Мария Захарова.
Большинство транспортных средств украшено шариками и лентами цветов российского флага. Кроме того, водители приветствовали друг друга длинными гудками, пассажиры снимали происходящее на видео.
Напомним, открытие Крымского моста состоялось 15 мая. Его строили четыре года и запустили на полгода раньше срока. Как накануне прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "Именно Путин был инициатором этой стройки. Многие не верили в реализуемость таких планов, и Путин в очередной раз продемонстрировал, что даже самые амбициозные планы в его исполнении могут быть реализованы".
Свое официальное название Крымский мост получил в результате народного голосования в декабре 2017 года.
Кроме того, как писала "Правда.Ру", железнодорожная часть моста будет открыта позже. Российское правительство сдвинуло сроки государственного контракта на выполнение работ, связанных с обеспечением транспортной безопасности Крымского моста, на 1 декабря 2019 года. А открытие движения для грузового транспорта планируется на конец 2018 года.
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