Должников будут "сажать на метлу" за копейки

Суд приговорил жителя Набережных Челнов к шести месяцам исправительных работ за уклонение от оплаты алиментов, сообщает пресс-служба прокуратуры города.



Алименты: как заставить заплатить?

Мужчина 46 лет три месяца не помогать деньгами ребенку, хотя должен был отдавать четверть зарплаты.

1 августа 2017 года прошлого года челнинца уже привлекали к административной ответственности, но мужчина продолжил игнорировать письма пристава. В результате из-за задолженности в 1377 рублей, именно такая сумма накопилась за период с 27 октября 2017 года по 30 января 2018 года, его осудили.

Ранее "Правда.Ру" приводила сведения, что не всегда мужчины не платят элементы из-за финансовых трудностей. Так, многие отцы признались, что не испытывают никакой радости от выплаты алиментов, так как не видят, как эти деньги тратятся. Зачастую, выплачивая ничтожные алименты, мужчина мстит своей бывшей супруге, в особенности если она повторно вышла замуж.

Некоторые прекращают помощь своим детям от прежнего брака после появления новых детей — отцам кажется, что обязательства перед старшими детьми в этом случае аннулируются.

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