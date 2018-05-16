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Источник Правда.Ру

Социологи: россияне гордятся, видя Путина в Кремле

Общество

Россияне чаще испытывают гордость за страну, наблюдая за церемонией инаугурации президента, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ранее об этом чувстве говорили чуть более трети респондентов, а на этот раз — более половины. По данным ВЦИОМ, церемония вступления в должность Владимира Путина привлекла внимание 57% россиян: 21% посмотрел трансляцию в прямом эфире, а 36% — увидел основные моменты в новостях или интернете.

Из результатов опроса следует, что инаугурация сопровождалась в основном положительными эмоциями: у 31% она вызвала надежду, у 17% — радость, у 13% — интерес, а у 11% — восхищение. Только 3% испытали разочарование, 2% — скуку, по 1% пришлось на раздражение и возмущение.

Оценка такого события, как инаугурация, "это индикатор отношения населения к главе государства", — убежден руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Продолжая мысль, эксперт пояснил, что исследование ВЦИОМа позволяет сделать два значимых вывода: "Попытки отдельных политических сил создать негативный эмоциональный фон вокруг инаугурации президента не удались. Интерес к событию является проявлением высокого уровня интереса к личности главы государства, что очень важно, учитывая время нахождения у власти Владимира Путина".

Отметим, что во всероссийском опросе "ВЦИОМ-Спутник" нем участвовали 2 тысячи совершеннолетних респондентов. С 8 по 12 мая специалисты общались с ними по телефону. При этом методе опроса статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 2008 и 2012 году проводились квартирные опросы.

Как писала "Правда.Ру", инаугурация президента Российской Федерации состоялась 7 мая 2018 года в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Это шестая инаугурация за послесоветскую историю страны: до этого церемония проводилась в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах.

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Темы опрос Путин президент инагурация
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