Лучший продукт для борьбы с раком обнаружен учеными

Давно известно, что лимон не только прекрасный продукт, улучшающий вкус многих блюд, но и хорошее средство при простуде, поскольку он содержит витамин C. Однако оказалось, что этим его полезные свойства не ограничиваются. Вещества, входящие в этот фрукт, эффективны также в борьбе с раком. При этом такое лечение не имеет побочных эффектов.

Речь идет о соединениях, которые содержатся в лимонах, особенно в кожуре, которые эффективно поддерживают иммунную систему, сопротивляясь, таким образом, тяжелому недугу.

Это происходит благодаря компоненту, названному d-лимонен, который содержится в лимонных и и апельсиновых корках. Это масляное питательное вещество натурального происхождения. Такие вещества называют терпенами. Кроме противораковых, они имеют противовоспалительные свойства и эффективны в борьбе со старением.

В исследовании приняли участие 43 женщины, у которых был диагностирован рак молочной железы. Специалисты из Центра по борьбе с раком Университета Аризоны давали им по 2 грамма d-лимонена, чтобы оценить его эффективность. Это делалось каждый день на протяжении нескольких недель до операции. Параллельно проводились исследования тканей молочной железы и брались образцы крови для измерения изменений в биомаркерах, связанных с недугом.

Было обнаружено, что биомаркеры новообразований молочной железы снизились на 22 процента. Та же тенденция была замечена и в концентрации циклина D1 — протеина, играющего большую роль в заболевания.

Исследователи также отметили, что d-лимонен, который употребляли женщины, стал сильно концентрироваться в пораженной ткани груди.

По мнению ученых, после этого исследования можно констатировать, что d-лимонен предотвратил прогрессирование заболевания. К тому же стоит отметить, что совмещение д-лимонена с периллиловым спиртом — веществом, выделенным из эфирных масел некоторых растений, может усиливать противораковые свойства первого.

Читайте также:

Где живет рак? Изучаем географию

Самые распространенные заблуждения о раке