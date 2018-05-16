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Источник Правда.Ру

Вирус Сталина начал поражать компьютеры по всему миру

Общество

У стражей киберпорядка прибавится работы. Появился новый экранный блокировщик, фигурирующий под двумя названиями StalinLocker и StalinScreamer.

Вирус Сталина начал поражать компьютеры по всему миру. 386927.jpeg

По информации bleepingcomputer. com, он в считанные минуты уничтожает всю хранящуюся на компьютере информацию, если его владелец не успеет ввести определенный код. На это дается десять минут. Но только в первое "знакомство" с вирусом. Если однажды программа вновь сможет поразить компьютер, на "спасение" содержимого каждый раз будет оставаться в три раза меньше времени.

А пока растерянный пользователь пытается подобрать нужный ключ для нейтрализации программы, на экране появляется изображение Иосифа Сталина, которое дополнено звуковыми эффектами — звучит гимн Советского Союза, также демонстрируется обратный отсчет времени до начала удаления содержимого всех дисков.

При введении верного кода механизм автозапуска вредоносной программы удаляется. Если код подобрать не удается, файлы на всех дисках будут удалены в алфавитном порядке.

Как удалось выяснить экспертам MalwareHunterTeam, код определяется путем вычисления разности между актуальной датой, когда вирус поразил компьютер, и днем, когда был создан Советский Союз (30 декабря 1922 года).

Пока блокировщик еще не доведен до совершенства, но полноценное его функционирование — лишь вопрос времени.

При этом для успокоения пользователей отметим, что справиться с блокировщиком может большая часть антивирусных программ, представленных в настоящее время на рынке.

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Темы хакер вирус Сталин компьютер
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