Мэр Пскова призвал "стереть пиндосов" с лица Земли

16 апреля секретарь генерального совета "Единой России", экс-губернатор Пскова Андрей Турчак обнародовал у себя в Instagram фотографию Дамаска.
По данным TJ, в комментариях тут же отметился действующий мэр Пскова Иван Цецерский: он посоветовал политику беречь себя и отметил невозможность договориться с американцами по сирийскому вопросу.
Цецерский также написал, что "пиндосам Вы ничего не докажите (так в тексте - ред.) , они заврались так, что их легче стереть с лица земли".
Напомним, 15 апреля президент Сирии Башар Асад принял партийную делегацию "Единой России", которую возглавлял Турчак.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Британии глава Минобороны Гэвин Уильямс дал ответ на обещанные Москвой ответные меры на высылку дипломатов.
Политик посоветовал России "заткнуться".
"Что мы сделаем - мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали. Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться", - сказал Уильямсон.
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