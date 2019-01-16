Центробанк: русские сказки воспитывают в детях "халяву"

Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов заявил, что русские народные сказки с раннего детства воспитывают в детях "халяву". Об этом сообщают СМИ.

В ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку заместитель председателя Центробанка выступил с мыслью, озадачившей многих. В невинных детских сказках, на которых выросли десятки поколений россиян, Сергей Швецов смог выявить факторы, которые формируют у россиян любовь и потребность к "халяве". По мнению представителя Центробанка, в русских сказках авторы показывают легкие пути к получению вознаграждения, которые становятся для детей примером. Именно в сказках, по утверждению эксперта, кроется низкий уровень финансовой культуры населения России.

Среди губительных для россиян сказок оказалось произведение Александра Пушкина "Золотая рыбка" из-за возможности морского обитателя исполнять желания, а также разные вариации сказок про щуку.

"Вот смотрите: старший брат работает — он дурак, средний брат работает — дурак, младший сидит на печи, дальше он ловит щуку — у него все хорошо", — пожаловался Сергей Швецов.

Таким образом, дети вырастают на идеологии тунеядства и переносят ее в финансовые отношения. Сергей Швецов призвал изменить сюжет сказок. Однако противник "халявы" никак не прокомментировал другие русские сказки, где герои сражаются со Змеем Горынычем, а также применяют смекалку, чтобы обмануть Бабу Ягу.

Читайте также:

Тема сирот через призму народных сказок

Самая обаятельная Баба-Яга отечественного кино