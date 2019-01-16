Российским таксистам и продавцам придется искать новую работу

Глава представительства Университета сингулярности (Singularity University) в Москве Евгений Кузнецов рассказал о том, что в скором времени продавцов и таксистов заменят роботы из-за всемирного тренда. Об этом сообщают СМИ.
Эксперт отметил, что Россия поддерживает общемировую тенденцию к роботизации экономики и бизнеса, а значит новые технологии могут сопровождать нас в обычной жизни, а роботы начнут выполнять работу людей, тем самым заняв места продавцов и водителей такси.
По мнению Евгения Кузнецова, тренд роботизации подразумевает вытеснение профессий, связанных со среднем уровнем квалификации. Это значит, что человек в своей работе применяет простой, но при этом специфический навык узкой направленности.
Ранее Правда.Ру сообщала о том, что Основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что вытеснение людей с рынка труда и замена их роботами может произойти уже через 20 лет грядет сильное сокращение рабочих мест для людей. В то же время он считает, что предотвратить всеобщую безработицу поможет изменение налоговой политики.
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