Россияне могут не платить за свет и воду

В России собственники домов могут отказаться от оплаты ряда жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщила руководитель Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.

По мнению Светланы Разворотневой, россияне могут не платить за водоснабжение и электричество, однако за отопление и коммунальные ресурсы, которые используются для домовых нужд, платить придется в любом случае.

Эксперт обратилась к жителям с напоминанием о необходимости подавать показания приборов учета. Если данные действия не были совершены в течение полугода, то платежи начинают начислять с повышенным коэффициентом. Как бы граждане не были возмущены данной мерой — это неоспоримый процесс.

Гражданин может написать заявление на имя организации, которая выставляет счета, о том, что он не проживает по данному адресу. Таким образом, россияне могут не платить за персональное потребление воды или электроэнергии, утверждает руководитель Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева. При этом для этого необходимо совершить установку приборов учета или доказать соответствующим службам, что их установка в доме невозможна.

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