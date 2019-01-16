Россияне беднеют и отказываются от новой одежды и телефонов

Около 25% всего населения России не собирается покупать товары на крупные суммы денег в ближайшее время. Об этом говориться в материалах исследования холдинга "Ромир".
Эксперты сообщают, что спрос на покупку крупной электроники и автомобилей снизился еще в 2018 году по причине высокой цены на данные товары. Согласно последний полученным данным расходы россиян выросли в каждой сфере жизни за последний год. При этом исключением остается бытовая техника и электроника. Уже третий год наблюдается отрицательная динамика с 13% в 2016 году до 7% в 2018 году. Также число семей, которые могли бы позволить себе крупные покупки в прошлом полугодии сократилось примерно на 16%.
Полную экономию граждан России заметили и социологи ВЦИОМ. По их наблюдению, жители России прилично сэкономили даже в новогодние праздники впервые за 12 лет.
Каждый четвертый россиянин утверждает, что не только не собирается покупать крупную технику, но и планирует сэкономить в текущем году на одежде, медицине, путешествиях и покупке различных гаджетов.
Ранее Правда.Ру сообщала о том, что 22% российских участников опроса о расходах находится в зоне бедности. К такому выводу пришли сотрудники Института социального анализа РАНХиГС. Опрос был проведён в октябре, по его итогам специалисты составили четыре группы, критерием стали потребительские способности россиян. Помимо зоны бедности, опрошенные вошли в зону риска, возможных изменений и комфорта.
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