Чиновники отобрали у ветерана "ошибочно подаренные" белье и конфеты

У 96-летнего ветерана Великой Отечественной Войны отобрали подарки, которые вручили по ошибке. Об этом сообщают СМИ.
Инцидент произошел в поселении Разумное Белгородской области. Сотрудники местной администрации перепутали 96-летнюю Лидию Новосельцеву с другой пенсионеркой и вручили ей пакет с подарком и букет цветов, а затем поздравили с Новым годом. При обращении к бабушке они назвали другое имя, о чем пожилая женщина сразу сказала им, уточнив свое имя.
Осознав собственную ошибку, чиновники извинились, забрали пакет с подарками и ушли, оставив лишь букет. С повторным поздравлением уже без цветов, делегация направилась в другой подъезд.
Правнучка бабушки рассказала прессе о том, как сильно расстроилась Лидия Новосельцева. Старушка долго плакала от обиды, ведь уже два года местные власти не поздравляют ее ни с юбилеем, ни с другими праздниками.
Предположительно в подарочном пакете лежали подушки или одеяло, а также коробка конфет. После появлении информации о данном инциденте в социальных сетях, районная администрация позвонила пенсионерке с обещанием прийти к ней на 97-летие.
Ранее Правда.Ру писала о том, что украинцы забывают о героях Великой Отечественной войны, глядя на тех, кто сегодня участвует в конфликте в Донбассе.
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