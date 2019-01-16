Песков рассказал про отношение Путина к новой женитьбе

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал об отношении Владимира Путина к возможной женитьбе. Об этом сообщают СМИ.
Дмитрий Песков прокомментировал в СМИ факт того, что президент сейчас не особенно задумывается о семейных вопросах, на это у лидера страны просто нет времени. На вопрос журналиста об отношениях Владимира Путина и их влиянии на поведение главы государства Песков ответил, что не считает нужным интересоваться о подобных вопросах, а сам президент об этом не рассказывает и не думает.
Вопрос о женитьбе, по мнению пресс-секретаря, никак не влияет на дела государственной важности и ежедневную работу на благо страны.
Напомним, что на 14-й большой пресс-конференции президента Владимира Путина журналисты сильно интересовались личной жизнью президента и задали ему вопрос о том, когда он наконец женится. Глава государства ответил, что когда-нибудь женится, как любой порядочный человек.
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