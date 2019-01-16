БТИ заставит россиян ломать слишком большие дачи

Строящиеся дачные дома, количество этаже в которых более четырех, теперь нельзя будет узаконить. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».
Генеральный директор Бюро технической инвентаризации (БТИ) Московской области Александр Беднягин заявил, что собственник больше не сможет узаконить дачный дом с четырьмя наземными этажами. Максимум для дачного дома установлен в три этажа. По словам Александра, Росреестр не зарегистрирует право на постройку, параметры которой не будут соответствовать общим для всех ограничениям. Подобное ограничение действует и для построек высотой более 20 метров.
Дома, которые были построены ранее остаются неприкосновенными, на них ограничение распространятся не будет. Генеральный директор БТИ акцентировал внимание на том, что речь пойдет только о новых домах.
Напомним, что с 1 января 2019 года в силу вступил новый закон, который позволяет гражданам России прописываться на дачах. Садовод сможет зарегистрировать на дом право жилой собственности и сам оформить там регистрацию по месту жительства.
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